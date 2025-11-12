Listen Live
Recap: Wale Hosts Exclusive Album Playback Session In Baltimore

Published on November 12, 2025

Baltimore showed big lovey as fans gathered for an exclusive listening session with Wale ahead of his upcoming album Everything Is A Lot, set to drop this Friday.

The private playback event gave attendees an early listen to some of the highly anticipated tracks, showcasing Wale’s signature lyricism and introspective flow. The atmosphere was filled with excitement and appreciation as fans got a glimpse into the rapper’s latest creative chapter.

Wale, who has long represented D.C. and the DMV area with pride, thanked the crowd for their continued support and energy throughout his journey. The listening session also highlighted his growth as an artist, blending soulful production with sharp storytelling that fans have come to love.

The event was hosted by 92Q’s very own Chey Parker, who kept the energy high and the vibes flowing from start to finish.

As anticipation builds for the official release of Everything Is A Lot, it’s clear that Wale’s return is poised to make a major impact on the culture.

Stay locked to 92Q for more exclusive moments and coverage from the session — and don’t forget to stream the album this Friday!

1. Wale exclusive playback session of his upcoming album "Everything Is A Lot"

Wale exclusive playback session of his upcoming album “Everything Is A Lot” Source:R1

