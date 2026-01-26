List: Maryland Schools, Colleges, Courts Closed Due to Winter Weather

Maryland Schools, Colleges, Courts Closed Due to Winter Weather
Due to winter weather impacts, multiple Maryland school districts have announced closures. These closures affect students, families, and staff across the state’s public education system. Maryland is home to 25 public school districts, each aligned with a county or city government, and all decisions reflect local weather and safety conditions.
School Closings (Updated 1/26/26 – 3:30 PM)
BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
- CLOSED TUESDAY
CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE
- CLOSED TUESDAY
IMMACULATE HEART OF MARY SCHOOL
- CLOSED TUESDAY
LITTLE CATERPILLARS LEARNING CENTER
- CLOSED TUESDAY
MARYLAND SCHOOL FOR THE DEAF
- CLOSED TUESDAY
ST PAUL’S SCHOOLS
- CLOSED TUESDAY
BALTIMORE CITY SCHOOLS
School
- Closed Tomorrow
BOYS’ LATIN SCHOOL
School
- CLOSED TUESDAY
BRYN MAWR SCHOOL
School
- CLOSED TUESDAY
FREDERICK COUNTY SCHOOLS
School
- CLOSED TUESDAY; OFFICES OPEN ON 2 HOUR DELAY; LIBERAL LEAVE IN EFFECT
FRIENDS SCHOOL OF BALTIMORE
School
- CLOSED TUESDAY
GARRISON FOREST SCHOOL
School
- CLOSED TUESDAY
GERSTELL ACADEMY
School
- CLOSED TUESDAY
GRACE CLASSICAL ACADEMY
School
- Closed Tomorrow
HARFORD COUNTY SCHOOLS
School
- CLOSED TUESDAY
MCDONOGH SCHOOL
School
- CLOSED TUESDAY
NOTRE DAME OF MARYLAND UNIVERSITY
School
- CLOSED TUESDAY
PARK SCHOOL
School
- CLOSED TUESDAY
QUEEN ANNE’S COUNTY SCHOOLS
School
- CLOSED TUESDAY CODE RED
ROLAND PARK COUNTRY SCHOOL
School
- CLOSED TUESDAY
TALBOT COUNTY SCHOOLS
School
- CLOSED TUESDAY
UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK
School
- CLOSED TUESDAY
BOWIE STATE UNIVERSITY
College/University
- CLOSED TUESDAY
CECIL COLLEGE
College/University
- CLOSED TUESDAY
CHESAPEAKE COLLEGE
College/University
- Closed Tomorrow
COMMUNITY COLLEGE OF BALTIMORE COUNTY
College/University
- CLOSED TUESDAY
HOWARD COMMUNITY COLLEGE
College/University
- CLOSED TUESDAY
LOYOLA UNIVERSITY
College/University
- CLOSED TUESDAY
TOWSON UNIVERSITY
College/University
- CLOSED TUESDAY
UNIVERSITY OF BALTIMORE
College/University
- CLOSED TUESDAY ESSENTIAL PERSONNEL REPORT
ABERDEEN PROVING GROUND
Government
- CLOSED TUESDAY
ANNE ARUNDEL COUNTY CIRCUIT COURT
Government
- CLOSED TUESDAY
BALTIMORE CITY CIRCUIT COURT
Government
- Closed Tomorrow
BALTIMORE COUNTY CIRCUIT COURT
Government
- CLOSED TUESDAY
CARROLL COUNTY DISTRICT COURTS
Government
- CLOSED TUESDAY
CARROLL COUNTY HEALTH DEPARTMENT
Government
- OPENING AT 10AM TUESDAY
HARFORD TRANSIT LINK
Government
- STARTING FIXED ROUTE SERVICES AT 10AM TUESDAY
HOWARD COUNTY DISTRICT COURT
Government
- CLOSED TUESDAY
US DISTRICT COURT OF MARYLAND
Government
- CLOSED TUESDAY
BALTIMORE VA MEDICAL CTR
Healthcare
- MODIFIED OPERATIONS FOR OUTPATIENT CLINCIS AT BALTIMORE, LOCH RAVEN, PERRY POINT
Hope For Tomorrow Child Care Center
PreSchool/Day Care
- CLOSED TUESDAY
HUBER CHILD DEVELOPMENT CENTER
PreSchool/Day Care
- CLOSED TUESDAY
LITTLE DARLINGS LEARNING CENTER
PreSchool/Day Care
- CLOSED TUESDAY
LITTLE SUNSHINE AT OLD FORK
PreSchool/Day Care
- CLOSED TUESDAY
LOFTIN LOVE CHRISTIAN DAY CARE
PreSchool/Day Care
- CLOSED TUESDAY
CAMBRIDGE SCHOOL
Other Schools
- CLOSED TUESDAY
HOPE ACADEMY
Other Schools
- VIRTUAL LEARNING TUESDAY
MARYLAND SCHOOL FOR THE DEAF
Other Schools
- CLOSED TUESDAY
MT PLEASANT CHRISTIAN SCHOOL
Other Schools
- CLOSED TUESDAY
REDEEMER CLASSICAL CHRISTIAN
Other Schools
- CLOSED TUESDAY
ST ELIZABETH SCHOOL ARGONNE DR
Other Schools
- CLOSED TUESDAY
CHASE BREXTON HEALTH CARE
Business
- CLOSED TUESDAY
NATIONAL AQUARIUM
Business
- CLOSED TUESDAY